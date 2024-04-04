Пиняев: Мы 100% бьемся за Галактионова

Полузащитник московского «Локомотива»прокомментировал информацию о том, чтонамерен покинуть пост главного тренера.

Ранее на этой неделе «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1) и вылетел из Кубка России. После этого поражения появилась информация о том, что Галактионов хочет подать в отставку.

«Мы 100% бьемся за главного тренера. Михаил Михайлович берет ответственность на себя, но мы, футболисты, понимаем, что ответственность лежит равномерно на нас всех. Мы могли где‑то что‑то лучше сделать, и результат был бы иной.

Не хотелось бы каких‑то изменений в этом плане: мы вместе добивались хороших результатов, вместе проигрывали, мы — одна команда.

В данной ситуации обязаны поддержать Михаила Михайловича и реабилитироваться уже в самых ближайших матчах. И показать всем, что мы правильно отреагировали на последние поражения.

У нас хороший коллектив, дружная команда. Думаю, абсолютно все переживают за главного тренера и хотят, чтобы наша работа продолжалась как можно дольше», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Локомотив» сыграет 7 апреля против «Ахмата». Игра пройдет в Грозном, начало — в 16:30 мск.