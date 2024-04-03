Вратарь «Ростова»: Слуцкий может поднять китайский футбол

Вратарь «Ростова»высказался о назначениина пост главного тренера

Медведев играл под руководством Слуцкого в казанском «Рубине».

«Викторович — молодец! Очень-очень рад за него. И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола.

Викторовичу желаю только удачи, больших успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидим его в роли тренера в России. По моему мнению, Слуцкий — сильный тренер», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая после трех туров. Команда Слуцкого одержала три победы с общим счетом 7:0.