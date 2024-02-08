Радимов: Если Слуцкий чего‑то добьется с «Шанхаем», то его нужно в «Реал» отправлять

Бывший футболистпрокомментировал высказался о победе питерской команды в матче Кубка равноправия с(6:0).

«Футболисты "Зенита" — это игроки сборных своих стран. Кассьерра и Барриос — сборная Колумбии, Вендел, Клаудиньо, Артур и Педро — это второй состав сборной Бразилии. Марио Фернандес — сборная России, Нино вызывался в сборную Бразилии, Эракович выступает за команду Сербии. Разве они не должны обыгрывать китайцев? Конечно, должны!

При всём уважении к Леониду Слуцкому, если он чего‑то добьётся с этой командой, то его нужно в мадридский "Реал" отправлять. "Шанхай Шэньхуа" — это даже не уровень Первой лиги», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.