«МЮ» может подписать сразу трех защитников

планирует подписать трех игроков для усиления защиты.

По информации Mail Sport, «МЮ» по-прежнему нацелен на приобретения Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона».

В список трансферных целей «красных дьяволов» также входит 19-летний защитник «Барселоны» Микаил Файе, который в этом сезоне ни разу не играл за первую команду каталонского клуба. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Еще одним новичком «МЮ» может стать защитник «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего аргентинца в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за защитника «Ювентуса».