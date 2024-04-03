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    «МЮ» может подписать сразу трех защитников

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    «Манчестер Юнайтед» планирует подписать трех игроков для усиления защиты.

    Микаил Файе
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    Микаил Файе

    По информации Mail Sport, «МЮ» по-прежнему нацелен на приобретения Джерреда Брэнтуэйта из «Эвертона».

    В список трансферных целей «красных дьяволов» также входит 19-летний защитник «Барселоны» Микаил Файе, который в этом сезоне ни разу не играл за первую команду каталонского клуба. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

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    • Еще одним новичком «МЮ» может стать защитник «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего аргентинца в 300 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за защитника «Ювентуса».

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