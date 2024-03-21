«Манчестер Юнайтед» может купить воспитанника «Манчестер Сити»

рассматривает возможность приобретения защитника «Фулхэма»

По информации Man United News, 26-летний футболист не является приоритетным вариантом «МЮ» для усиления центра обороны.

Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2020 году он перешел в «Фулхэм» за 1,65 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Адарабиой в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 15 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и еще два топ-клуба АПЛ хотят подписать защитника «Аталанты».