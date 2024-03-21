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    «Манчестер Юнайтед» может купить воспитанника «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо.

    Тосин Адарабиойо
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    Тосин Адарабиойо

    По информации Man United News, 26-летний футболист не является приоритетным вариантом «МЮ» для усиления центра обороны.

    Адарабиойо является воспитанником «Манчестер Сити». В 2020 году он перешел в «Фулхэм» за 1,65 миллиона евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Адарабиой в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 15 матчей и забил один гол.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» и еще два топ-клуба АПЛ хотят подписать защитника «Аталанты».

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