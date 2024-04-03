Гончаренко: Мы за счет самоотдачи и желания победили

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Если смотреть в целом, то можно взять игру с "Родиной", матчи на сборах были достаточно неплохими. Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали. Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у "Локомотива" много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счет самоотдачи и желания победили.

Нельзя сказать, что мы говорили, что надо быстро забить. Чтобы в кубковом матче пройти дальше, надо забивать, что мы и сделали. Было важно контролировать центр поля из‑за того, что загружены наши игроки центральной зоны, против быстрых игроков "Локомотива" демонстрировать больше движения. Нашли это сочетание. Дмитриева отправили вперед, он отодвинул игру от наших ворот.

Ишков? Энергозатратно сыграл со "Спартаком", он важный игрок, решили, что 45 минут для него достаточно», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Ранее в 1/2 финала Пути регионов Кубка России вышли московское «Динамо» и «Ростов».