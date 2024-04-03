Лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков в 28-ми матчах. Лондонский клуб одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 49:47.

«Синие» не проигрывают пять матчей кряду. Подопечные Маурисио Почеттино свели к победе две встречи в Кубке Англии, пробившись в полуфинал, и набрали 5 очков в 3-х матчах чемпионата.

В крайнем туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2). Дублем в составе лондонской команды отметился Коул Палмер.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» идут на шестом месте в турнирной таблице. На счету команды 48 очков в 29-ти матчах: 15 побед, 3 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 40:40.

На прошедших выходных «Манчестер Юнайтед» играл в гостях с «Брентфордом». Коллектив Эрика тен Хага был близок к победе, открыв счет на 96-й минуте усилиями Маунта. Однако манкунианцы не дотерпели до финального свистка и пропустили от Айера на 99-й.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в драматичном матче переиграл «Ливерпуль» четвертьфинале Кубка Англии (4:3), дважды отыгрываясь по ходу основного и дополнительного времени. А до этого «красные дьяволы» добились уверенной победы дома над «Эвертоном» (2:0) в рамках АПЛ.

Личные встречи

Матч первого круга завершился домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «красных дьяволов» 4 победы, один раз праздновал успех «Челси» и в 5-ти случаях была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.82.