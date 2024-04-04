«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:15 (мск) «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей АПЛ «Челси» занимает 11-е место с 40 очками и разницей мячей 49-47.

Команда на восемь очков отстает от грядущего соперника, который как раз занимает нижнюю, шестую позицию в зоне еврокубков.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем же поле не сумел одержать победу. Лондонцы в концовке игры упустили победу над одним из аутсайдеров «Бернли» (2:2).

Эта ничья стала второй для «Синих» в четырех последних поединках, которые пришлись Премьер-лигу и Кубок Англии.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Густо, Чалоба, Санчес, Чилуэлл, Чуквумека, Колуилл, Джеймс, Нкунку, Лавия и Фофана травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Челси» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Вместе с тем, в каждом из этих двух игр коллектив пропускал два мяча, так что для победы ему, скорее всего, понадобится забивать больше.

Коул Палмер — лучший бомбардир клуба с 13-ю голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 48 очками и разницей мячей 40-40.

Команда на 11 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, хотя и провела на матч меньше, чем четвертая «Астон Вилла», и даже если пятая позиция даст путевку в главный еврокубок, то и это расстояние внушительно — восемь баллов.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Красные Дьяволы» поделили очки с «Брентфордом» (1:1), обменявшись голами в компенсированное время.

Эта ничья прервала победную мини-серию манкунианцев в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу и Кубок Англии.

Не сыграют: Травмированы — Линделёф, Варан, Эванс, Байиндир, Марсьяль, Маласия, Шоу, дисквалифицирован — Диалло.

Состояние команды: в трех последних поединках «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Форма гостей оставляет желать лучшего, но при этом сопернику будет непросто его одолеть, если учитывать его общую неуступчивость и четвертую по надежности оборону в лиге.

Хойлунн, Рашфорд и Мактоминэй — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Челси» было забито больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Челси» было забито больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.98. Ничья — в 4.00, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Манкунианцы в восьми последних выездных поединках уступили только чемпиону «Манчестер Сити».

В семи последних матчах хозяева выиграли трижды, так что чаще всего в последнее время они не побеждали.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь пяти последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.05