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    Артета о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ: Победа в каждой игре — это примерно то, что нужно

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, что нужно сделать игрокам «канониров», чтобы выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Выигрывать в каждом матче? Не знаю. Но что-то очень близко должно быть точно. Когда вы видите уровень других команд, стабильность, которую они демонстрируют, а также знаете, что необходимо для победы в этом чемпионате, то понимаете, что победа в каждой игре — это примерно то, что нужно», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

    Напомним, что 31-го марта «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

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    • После этого матча «канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе, а «горожане» — на 3-й позиции (64). На 1-й строчке располагается «Ливерпуль» (67 баллов).

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