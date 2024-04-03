Артета о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ: Победа в каждой игре — это примерно то, что нужно

Главный тренеррассказал о том, что нужно сделать игрокам «канониров», чтобы выиграть английскую Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Выигрывать в каждом матче? Не знаю. Но что-то очень близко должно быть точно. Когда вы видите уровень других команд, стабильность, которую они демонстрируют, а также знаете, что необходимо для победы в этом чемпионате, то понимаете, что победа в каждой игре — это примерно то, что нужно», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

Напомним, что 31-го марта «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

После этого матча «канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 65-ю очками в активе, а «горожане» — на 3-й позиции (64). На 1-й строчке располагается «Ливерпуль» (67 баллов).