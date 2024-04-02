ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян Фундора и Тим ЦзюЦзю сенсационно проиграл Фундоре. Тим не сумел пройти двухметрового гиганта
    Все новости спорта

    Умяров назвал причины низкой результативности «Спартака» после зимней паузы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о проблемах «красно-белых» после зимней паузы.

    Наиль Умяров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наиль Умяров

    «В паузу первую неделю работали без игроков сборных. Конкретно не буду говорить, но трудились, чтобы исправить ситуацию. Как видим по игре с "Уралом", можно сказать, что это получилось, но по забитым мячам нужно еще работать. После возобновления сезона нам, в первую очередь, не хватает забитых мячей.

    Достаточно хорошие моменты создаем, которые раньше мы реализовывали, сейчас достаточно тяжелый момент в плане реализации.

    Можно ли связывать низкую реализацию с тем, что нет Квинси Промеса? Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — приводит слова Умярова ТАСС.

  • РПЛ. «Зенит» vs «Краснодар» сохранили статус-кво
  • Итоги 22-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • Напомним, что «Спартак» не забил ни одного гола в последних 3-х матчах российской Премьер-лиги после зимней паузы. Команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также проиграла «Факелу» (0:2).

    В следующем матче «красно-белые» сыграют против 3-го апреля против «Зенита» в рамках Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» продолжит доставлять проблемы фаворитам?
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Талалаев будет играть в закрытый футбол
  • «Химки» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Шпоры» завоюют три очка
  • «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры