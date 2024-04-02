Умяров назвал причины низкой результативности «Спартака» после зимней паузы

Полузащитниквысказался о проблемах «красно-белых» после зимней паузы.

«В паузу первую неделю работали без игроков сборных. Конкретно не буду говорить, но трудились, чтобы исправить ситуацию. Как видим по игре с "Уралом", можно сказать, что это получилось, но по забитым мячам нужно еще работать. После возобновления сезона нам, в первую очередь, не хватает забитых мячей.

Достаточно хорошие моменты создаем, которые раньше мы реализовывали, сейчас достаточно тяжелый момент в плане реализации.

Можно ли связывать низкую реализацию с тем, что нет Квинси Промеса? Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — приводит слова Умярова ТАСС.

Напомним, что «Спартак» не забил ни одного гола в последних 3-х матчах российской Премьер-лиги после зимней паузы. Команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также проиграла «Факелу» (0:2).

В следующем матче «красно-белые» сыграют против 3-го апреля против «Зенита» в рамках Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.