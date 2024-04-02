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    Шаронов: Мы были сильнее «Динамо»

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    Главный тренер «СКА‑Хабаровск» Роман Шаронов подвел итог матча против «Динамо» (1:2) в Кубке России.

    Роман Шаронов
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    Роман Шаронов

    «Для меня важно, что мы были сильнее "Динамо". Я сказал это игрокам, я благодарен им за это. Для меня футбол — это больше, чем счет на табло, хоть все мы и играем на результат. Еще раз спасибо всем игрокам, что они воплощают мои идеи в реальность. Сегодня все видели и поняли, насколько мы были неплохи.

    "Динамо" — команда с акцентом на атаку. Это было видно, как они продвигают мяч. У них была ротация в составе, но стиль игры не изменился. У них есть проблемы в плане организации в обороне. Для меня они не так хороши в высоком прессинге и оппозиционной обороне. Мы отталкивались от этого.

    Сегодня была сделала такая структура в атаке, которая позволила нам иметь эпизоды в оппозиционных атаках.

    У каждого клуба должна быть инфраструктура, каждый клуб играет для своих болельщиков», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

    В полуфинале Пути регионов «Динамо» сыграет с победителем пары «Химки» — «Ростов».

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