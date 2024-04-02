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    «Манчестер Сити» возобновил интерес к лидеру «Вест Хэма»

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    Лукас Пакета может покинуть «Вест Хэм» после завершения сезона.

    Лукас Пакета
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    Лукас Пакета

    Бразильский полузащитник снова входит в список трансферных целей «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

    «Манчестер Сити» пытался приобрести Пакета прошлым летом, но вынужден был отказаться от этой идеи из-за того, что игрока подозревали в нарушении регламента английской Премьер-лиги о ставках.

    Незадолго до того, как появилась информация о том, что Лукаса могут дисквалифицировать, «Вест Хэм» отказался продать игрока в «Ман Сити» за 80 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 65 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в чемпионате Англии 23 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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