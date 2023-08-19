Стало известно, почему может сорваться переход Пакета из «Вест Хэма» в «Ман Сити»

Бразильские СМИ узнали причину, по которой может не состояться переход полузащитника «Вест Хэма»

По данным Globo, Пакета подозревают в нарушении регламента английской Премьер-лиги о ставках.

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование после матча между «Вест Хэмом» и «Астон Виллой» (1:1), который состоялся 12 марта.

В этой игре бразильский футболист получил желтую карточку в середине второго тайма.

В тот же день в одной из букмекерских контор было создано несколько новых учетных записей, которые, как утверждается, принадлежат людям, близким к Пакета.

С этих аккаунтов была сделана ставка на то, что Лукас получит желтую карточку в игре с «Астон Виллой». Также отмечается, что на это событие была поставлена максимально допустимая сумма.

При этом в данной ставке было дополнительное условие: для того, чтобы она считалась выигрышной, нападающий «Бетиса» Луис Энрике должен был получить желтую карточку в матче Ла Лиги против «Вильярреала», который тоже состоялся 12 марта и завершился со счетом 1:1. Бразилец вышел на поле во втором тайме и получил желтую за несколько минут до завершения основного времени.

Ранее «Вест Хэм» отказался продавать Пакета в «Ман Сити» за 80 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, в конце прошедшего сезона нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение регламента АПЛ о ставках.