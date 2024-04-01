Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» высмеял Холанна после матча с «Арсеналом»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»признался, что его шокировала игра нападающего «Манчестер Сити»в матче АПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.

Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии — прим.).

Холанн должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», — приводит слова Кина GOAL.

В текущем сезоне Холанн провел в составе «Манчестер Сити» 35 матчей и забил 29 мячей.