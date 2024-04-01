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    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» высмеял Холанна после матча с «Арсеналом»

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин признался, что его шокировала игра нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матче АПЛ против «Арсенала» (0:0).

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять.

    Для меня он выглядит почти как игрок Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии — прим.).

    Холанн должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет», — приводит слова Кина GOAL.

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