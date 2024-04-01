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    Бонгонда о матче с «Зенитом»: «Спартаку» нужно быть «убийцами» против такого соперника

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в Кубке России.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Видел первый матч с "Зенитом" (игра завершилась вничью 0:0 — прим.) в этом году. "Спартак" долгое время не мог набрать очки в Санкт-Петербурге, так что это прогресс. Но во встрече с таким соперником нам нужно быть "убийцами"

    "Зенит" — отличный соперник. Мне нравится играть против сильных. Надеюсь, мы хорошо проявим себя в этой игре. Что касается целей на Кубок России, все хотят выиграть его. Мы сделаем все, чтобы дойти до финала.

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    • Главная цель для меня на остаток сезона — набрать оптимальную форму и как можно больше помогать команде», — приводит слова Бонгонда «Р-Спорт».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве, начало — в 20:30 мск.

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