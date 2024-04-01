Бонгонда о матче с «Зенитом»: «Спартаку» нужно быть «убийцами» против такого соперника

Атакующий полузащитник «Спартака»высказался о предстоящем матче св Кубке России.

«Видел первый матч с "Зенитом" (игра завершилась вничью 0:0 — прим.) в этом году. "Спартак" долгое время не мог набрать очки в Санкт-Петербурге, так что это прогресс. Но во встрече с таким соперником нам нужно быть "убийцами"

"Зенит" — отличный соперник. Мне нравится играть против сильных. Надеюсь, мы хорошо проявим себя в этой игре. Что касается целей на Кубок России, все хотят выиграть его. Мы сделаем все, чтобы дойти до финала.

Главная цель для меня на остаток сезона — набрать оптимальную форму и как можно больше помогать команде», — приводит слова Бонгонда «Р-Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве, начало — в 20:30 мск.