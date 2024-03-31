Бонгонда: Я не тренер, чтобы объяснять, почему у «Спартака» нет результатов

Атакующий полузащитник «Спартака»после матча с «Уралом» (0:0) отказался рассуждать о проблемах команды после возобновления сезона.

«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда, футбол. Но, как вы сказали, есть проблема с реализацией. Всё, что нам остаётся делать, — продолжать работать.

Я знаю, что когда мы победим, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трёх играх», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.