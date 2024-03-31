Бонгонда: Я не тренер, чтобы объяснять, почему у «Спартака» нет результатов

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда, футбол. Но, как вы сказали, есть проблема с реализацией. Всё, что нам остаётся делать, — продолжать работать.
Я знаю, что когда мы победим, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трёх играх», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.