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    Бонгонда: Я не тренер, чтобы объяснять, почему у «Спартака» нет результатов

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда после матча с «Уралом» (0:0) отказался рассуждать о проблемах команды после возобновления сезона.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда, футбол. Но, как вы сказали, есть проблема с реализацией. Всё, что нам остаётся делать, — продолжать работать.

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    • Я знаю, что когда мы победим, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трёх играх», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля 3 апреля сыграет против «Зенита» в рамках Кубка России.

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