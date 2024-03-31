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    Мостовой: В «Краснодар» назначили никому не известного человека

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    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотив» — «Краснодар» в рамках 22-го тура РПЛ.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Сегодня будет один из самых интересных матчей. После того, что произошло, что сделали в "Краснодаре". Убрали одного из лучших главных тренеров (РПЛ) на данный момент, назначили никому не известного человека.

    Все команды потеряли (очки), есть шансы у "Краснодара" и "Локомотива" немного оторваться или приблизиться», — сказал Мостовой в своём телегам-канале.

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    • Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Локомотив» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 32 очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (39 баллов).

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