начнут матч в 20:30 в футбольной Бундеслиге, 31.03.2024.

Последний матч: «Дармштадт 98» — «Бохум» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бохум» — «Дармштадт 98». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Бохум»).

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