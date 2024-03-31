В рамках 27-го тура чемпионата Германии 31 марта пройдет матч «Бохум» — «Дармштадт». «Бохум» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам 26 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.

Команда на семь очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на шесть очков.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Его переиграл «Майнц» (0:2), который забил два безответных мяча.

Это поражение стало четвертым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Эрман, Тьед, Тольба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицирован — Квартенг.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» одержал лишь одну победу при пяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты угрожают коллективу падением в зону вылета, поэтому в грядущем поединке ему важно набрать хоть какие-то очки.

Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 13 очками. В его активе 26 забитых мячей, в пассиве — 65.

Команда отстает от безопасной 15-й позиции на 12 очков, а также от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за место в элите, на шесть баллов.

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение от «Баварии» (2:5) на своем поле, хотя и забили два мяча в ворота гранда.

Эта неудача стала для клуба третьей кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

Не сыграют: Холланд, Гьясула, Пфайффер, Торсьелло, Нюрнбергер, Мехлем и Хорнби — травмированы, дисквалифицирован — Франьич.

Состояние команды: в 20 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» ни разу не выиграл при 14 поражениях и шести ничьих.

Понятно, что с такой формой коллектив практически обречен на понижение в классе во Вторую Бундеслигу, и на финише сезона вряд ли для него что-то изменится в лучшую сторону.

Тим Скарке — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Бохума» было забито больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Бохума» забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей «Дармштадта» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.15, победа «Дармштадта» — в 5.20.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Примечательно, что в четырех последних их выездных играх был реализован именно такой сценарий.

Все это значит, что и высокая результативность хозяев в данном случае может не сработать.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь они превосходят классом соперника, в пяти из восьми последних матчей которого было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Бохум» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.60