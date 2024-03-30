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    Тен Хаг: Майну хочет побеждать и выкладываться изо всех сил каждый день

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре 18-летнего полузащитника команды Кобби Майну.

    Кобби Майну
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    Кобби Майну

    «После окончания выступлений в Кубке лиги я сказал Кобби Майну: "Настанет твой день. Мы отправляемся в путешествие, в котором намерены выигрывать трофеи вместе".

    Он великолепен. Кобби хочет побеждать и выкладываться изо всех сил каждый день, ведь он желает совершенствоваться. Майну просто хочет получать удовольствие», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Майну провел 23 матча за «Манчестер Юнайтед», забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. После 28-и туров «манкунианцы» занимают 6-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе.

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