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    Оболонь — Шахтёр Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.03.2024 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Оболонь — Шахтёр Д

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    Оболонь и Шахтёр Д начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 30.03.2024.

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    Последний матч: «Шахтёр Д» — «Оболонь» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шахтёр Д»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оболонь — Шахтёр Д.

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