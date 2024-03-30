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    Байрамян: Все помнят, что «Ростов» был в двух очках от зоны стыковых матчей до перерыва

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    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил на вопрос о том, сможет ли команда участвовать в чемпионской гонке РПЛ в нынешнем сезоне.

    Хорен Байрамян
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    Хорен Байрамян

    «Ростов в чемпионсткой гонке? Ха-ха-ха, прекращай. Мы выполняем свои задачи. Все прекрасно помнят, что когда мы уходили на зимнюю паузу, то "Ростов" был в двух очках от зоны стыковых матчей.

    Выиграли — значит хорошо поработали на сборах. Три игры позади. Встали на эту дорогу, надо идти дальше», — сказал Байрамян Чемпионату.

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    • После этого матча «Ростов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграет против «Химок» 2-го апреля в рамках Кубка России.

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