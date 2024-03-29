Юран: Меня возмущает система «осень-весна»

Главный тренер «Пари НН»считает, что чемпионат России надо проводить по системе «весна-осень».

«Меня возмущает система "осень-весна". Когда мы играли по системе "весна-осень", два наших клуба взяли Лигу Европы, а сборная стала третьей на чемпионате Европы.

Но почему-то вдруг решили все поменять. Причем продавили "осень-весну" всего три клуба — "Спартак", ЦСКА и, кажется, "Краснодар".

Почему весна-осень лучше? Потому что летом, когда хорошая погода, нужно играть. А сейчас у нас в это время перерыв. Где логика?

У нас есть города, в которых осенью нормальная погода — Ростов, Краснодар, Сочи, Грозный. Плюс в Петербурге стадион с крышей. Давайте золотой матч и стыковые игры будем проводить там. Это разве невозможно? Да и потом — при системе весна-осень сезон заканчивается в октябре. У нас что, в это время наступают морозы?», — приводит слова Юрана Sport24.