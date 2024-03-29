Мартинс Перейра может покинуть «Спартак»

Кристофер Мартинс Перейра Фото: globallookpress.com
По информации «Евро-Футбол.Ру», к 27-летнему футболисту есть конкретный интерес со стороны европейских клубов.
Источник отмечает, что в продаже игрока из Люксембурга заинтересован спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
Transfermarkt оценивает стоимость Мартинса Перейры в 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 19 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Мартинс Перейра перешел в «Спартак» летом 2022 года из швейцарского клуба «Янг Бойз» за семь миллионов евро.