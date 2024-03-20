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    Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

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    Известный портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «32-летний лидер "Спартака" уже навряд ли поможет "красно-белым" в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ.

    Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — говорится в тексте на сайте Transfermarkt.

    До этого изменения трансферную стоимость Промеса оценивали в шесть миллионов евро.

  • Источник: Промес может провести несколько лет в тюрьме в ОАЭ
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    • Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

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