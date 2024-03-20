Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Промеса

Известный порталобнулил рыночную стоимость атакующего полузащитника «Спартака»

«32-летний лидер "Спартака" уже навряд ли поможет "красно-белым" в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ.

Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — говорится в тексте на сайте Transfermarkt.

До этого изменения трансферную стоимость Промеса оценивали в шесть миллионов евро.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.