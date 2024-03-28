Осинькин: Когда «Зенит» в максимальной готовности, никто в РПЛ не может ему противостоять

Игорь Осинькин Фото: globallookpress.com
«Зенит всегда и для всех серьёзный соперник. Он часто играет против себя, потому что, когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять. Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у "Зенита" всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счёт фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».
Встреча пройдёт в Самаре 30 июня. Начало игры запланировано на 14:00 мск.