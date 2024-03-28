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    Осинькин: Когда «Зенит» в максимальной готовности, никто в РПЛ не может ему противостоять

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче против «Зенита».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Зенит всегда и для всех серьёзный соперник. Он часто играет против себя, потому что, когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять. Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у "Зенита" всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счёт фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    Встреча пройдёт в Самаре 30 июня. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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