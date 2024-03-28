Кобелев о результатах «Динамо»: Поэтому не думаю, что сейчас стоит делать какие-то выводы

Экс-главный тренервысказался об игре «бело-голубых» после зимней паузы.

«Весной у "Динамо" было всего три матча: две победы и поражение от "Зенита". Какие сейчас можно делать выводы? Выводы делаются, когда команды уходят на зимнюю паузу, а также в мае, когда чемпионат заканчивается.

Мы видим, что после каждого тура всё может поменяться. "Краснодар" одну-две игры не выиграл — идёт смена тренера, и мы не знаем, что от них ждать. Поэтому не думаю, что сейчас стоит делать какие-то выводы. Тяжело прогнозировать, как всё будет», — сказал Кобелев Чемпионату.

После 20-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.