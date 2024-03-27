Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата

Бывший футболист сборной Россиивысказался о предстоящем матче

«Перед паузой "Ростов" обыграл "Краснодар", но сейчас опять была достаточно большая пауза, не успел возобновиться чемпионат. "Динамо" и "Ростов", наверное, показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата.

Игра, думаю, будет достаточно интересная. Команды показывают футбол, который нравится зрителям: быстрый, скоростной, с обилием моментов и контролем мяча. Посмотрим, кто будет удачливее и сильнее», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Игра 22‑го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» пройдет в Москве в пятницу, 29 марта.