Защитник «Локомотива»: В России, если ты ошибся, «старики» сразу напихают тебе

Защитник «Локомотива»высказался о поведении игроков в российских клубах.

«Все ребята очень талантливые. Но, знаешь, я заметил, что в Европе у молодых футболистов больше свободы.

Когда в Европе молодой игрок на тренировке делает что-то не так, более опытные одноклубники относятся к этому с пониманием. Никто не повышает голос, не кричит, а в России, если ты ошибся, "старики", скорее всего, сразу напихают тебе», — приводит слова албанского футболиста Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что Митай попал в список трансферных целей «Ювентуса».