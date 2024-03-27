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    Митай: Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции

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    Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал о сложностях жизни в Москве.

    Марио Митай
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    Марио Митай

    «Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на всё (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.

    Третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов», — приводит слова Митая Sport24.

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  • 15/03/2024

    • В нынешнем сезоне Митай провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал 3 желтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

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