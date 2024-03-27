Митай: Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции

Защитникрассказал о сложностях жизни в Москве.

«Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на всё (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.

Третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов», — приводит слова Митая Sport24.

В нынешнем сезоне Митай провел 19 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметился результативными действиями и заработал 3 желтые карточки. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го года.