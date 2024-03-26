Финляндия победила Эстонию в спарринге, Молдова разбила Каймановы острова, Латвия и Лихтенштейн сыграли вничью

Завершился ряд товарищеских матчей с участием национальных команд.

В одном из поединков Молдова в Турции победила Каймановы острова со счетом 4:0. Авторами забитых мячей стали Виталий Домашкан, Артур Ионице, Ион Николаеску и Виктор Богачич.

Товарищеский матч Каймановы острова — Молдова — 0:4 (0:2) Голы: Домашкан, 28 — 0:1; Ионице, 31 — 0:2; Николаеску, 52 — с пенальти — 0:3; Богачич, 90+3 — 0:4

В еще одной игре Кения на выезде переиграла Зимбабве со счетом 3:1. На хет-трик Майкла Олунги хозяева ответили автоголом Джозефа Окуму.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Зимбабве — Кения 1:3 Голы: 1:0 Джозеф Окуму (автогол) (5'), 1:1 Michael Olunga (45 + 2'), 1:2 Michael Olunga (64'), 1:3 Michael Olunga (88') Удаления: Тинейдж Хадебе (56'), Richard Odada (73')

Также Уганда и Гана сыграли вничью 2:2. За хозяев забили Стивен Муквала и Мухаммад Шабан, за гостей — Джером Опоку и Джордан Айю.

Помимо этого, сборные Латвии и Лихтенштейна не смогли выявить сильнейшего — 1:1. На автогол Марчиса Осса хозяева ответили точным ударом Раймондса Кроллиса.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Латвия — Лихтенштейн 1:1 Голы: 0:1 Марцис Ошс (автогол) (1'), 1:1 Раймондс Кроллис (11') Латвия: Павел Штейнбор, Владислав Сорокин (Райвис Юрковскис, 46'), Марцис Ошс, Виталий Максименко, Робертс Савалниекс, Эдуард Эмсис (Роберт Ульдрикис, 76'), Эрик Пилоян (Артур Зюзин, 62'), Андрей Цыганик, Янис Икаунекс (Марко Регжа, 46'), Эдуард Дашкевич (Дмитрий Зеленков, 76'), Раймондс Кроллис (Владислав Гутковский, 62') Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Марко Марксер, Ларс Трабер, Андрин Нетцер (Никлас Бек, 80'), Арон Зеле (Северин Шлегель, 90'), Фабио Вольфингер, Симон Люхингер (Лиам Кранц, 79'), Ливио Мейер (Сандро Вольфингер, 79'), Ферхат Саглам (Филипп Оспельт, 59'), Jonas Beck

И, наконец, Финляндия одолела Эстонию со счетом 2:1. На гол Фредрика Йенсена и автогол Карла Эйна гости ответили забитым мячом Алекса Тамма.