Лофтус-Чик о работе с итальянскими тренерами: Они всегда хотят помочь тебе совершенствоваться

Полузащитниквысказался о работе с итальянскими тренерами

«Дзола был фантастическим игроком в штабе Сарри в Лондоне. Он был арбитром на тренировках и был очень плохим! Мы все смеялись над ним, всегда шли против него, он был забавным.

С Сарри я играл слева. Я заметил одну вещь об итальянских тренерах (Пиоли, Сарри и Конте): они никогда не рассматривают тебя как конечный продукт, они всегда хотят помочь тебе совершенствоваться, они работают над тобой.

Когда я пропустил финал Лиги Европы, это было обидно. Я порвал ахиллово сухожилие во время тура в США перед финалом и не мог в это поверить. Я очень хорошо ладил с Сарри», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 25 матчей за «Милан» в Серии А, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.