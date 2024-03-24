Глава немецкого футбольного союза рассказал о возможном продлении контракта с Нагельсманом

Глава немецкого футбольного союзарассказал о контракте с главным тренером сборной Германии

«Я не думаю, что с нашей стороны может возникнуть какое-то несогласие. Но прежде мы должны поговорить друг с другом, и я уверен, что мы быстро достигнем результата.

Юлиан сказал, что хотел бы ясности в отношении своего будущего перед чемпионатом Европы. Мы, конечно, не откажемся от такого желания», — приводит слова Нойендорфа ZDF.

Ранее Нагельсман рассказал о шансах сборной Германии выиграть чемпионат Европы 2024-го года. Турнир стартует 14-го июня, а заканчивается 14-го июля.

Напомним, что 23-го марта «бундестим» обыграл сборную Франции (2:0) в рамках товарищеского противостояния.