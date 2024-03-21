Нагельсман о шансах Германии победить на Евро-2024: Все будет решаться в матчах плей-офф

Главный тренер сборной Германиивысказался о фаворитах на предстоящем чемпионате Европы 2024-го года.

«Я всегда считал: если ты участвуешь в турнире, то должен хотеть выиграть его. Мне бы хотелось выиграть турнир с этой командой. Фавориты мы или нет — это другой вопрос.

У Франции есть топ-команда. Но Англия и Испания тоже на хорошем уровне. Но все будет решаться в матчах плей-офф. И в итоге роль играет форма команд в конкретный момент», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем после Евро-2024.

Сборная Германии сыграет в одной группе с Венгрией, Шотландией и Швейцарией на чемпионате Европы 2024-го года. Турнир начнется 14-го июня и закончится 14-го июля.