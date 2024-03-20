Нагельсман высказался о своем будущем по окончании Евро-2024

Главный тренер сборной Германииответил на вопрос о своем будущем после Евро-2024.

«Я не могу этого решить, сначала нужно, чтобы кто-то предложил вам работу. На данный момент нет предложения, готового к подписанию. О перерыве на год или полгода после Евро для меня не может быть и речи — лишь бы поступило предложение.

Я научился давать себе поблажки, а потом принимать решение. В общем, я молодой тренер, молодой человек, которому тоже нужна работа. Значит, нужно принимать решения. Я не хочу быть монархом, но и не хочу быть марионеткой в клубе. Моя семья тоже участвует в поиске решения», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.