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    Карпин рассказал, каких футболистов бы он выпустил на матч со сборной Парагвая

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Парагвая
    Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин назвал стартовый состав команды, который вышел бы на товарищескую встречу с национальной командой Парагвая.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Поединок не состоится 25 марта из-за трагедии в Красногорске.

    «Назову ли состав? Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунёв. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов. Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идём дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Ранее 21 марта сборная России в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 4:0.

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