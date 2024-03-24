Карпин рассказал, каких футболистов бы он выпустил на матч со сборной Парагвая

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Поединок не состоится 25 марта из-за трагедии в Красногорске.
«Назову ли состав? Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунёв. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов. Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идём дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Ранее 21 марта сборная России в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 4:0.