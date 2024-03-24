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    Виктор Гусев рассказал историю своего спасения из «Крокус Сити Холла»

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    Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев рассказал, как ему удалось спастись из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

    Виктор Гусев
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    Виктор Гусев

    «Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница "Крокуса" сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: "За мной!", вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению.

    Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей "Пикника", мы уже готовились к самому худшему…

    На выходе из кошмарного фойе — следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада. Мы‑то выбрались, с нами‑то в итоге всё хорошо, но…», — написал Гусев в соцсетях.

    Напомним, товарищеский матч Россия — Парагвай был отменен в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Игра должна была состояться 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».

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