Виктор Гусев рассказал историю своего спасения из «Крокус Сити Холла»

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница "Крокуса" сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: "За мной!", вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению.
Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей "Пикника", мы уже готовились к самому худшему…
На выходе из кошмарного фойе — следы босых ног. Это женщины скидывали туфли на каблуках, чтобы быстрее бежать из ада. Мы‑то выбрались, с нами‑то в итоге всё хорошо, но…», — написал Гусев в соцсетях.
Напомним, товарищеский матч Россия — Парагвай был отменен в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле». Игра должна была состояться 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».