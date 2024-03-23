Хейлунн о нехватке игрового времени Эриксена в «МЮ»: Я знаю, каково это

Нападающийвысказался о малом игровом времени у полузащитника команды

«Я сам сидел на скамейке запасных, выступая за "Копенгаген", так что я знаю, каково это. Но он высоко держит голову, и он классный игрок, в этом нет абсолютно никаких сомнений.

Я уверен в том, что Кристиан хочет играть в футбол. Он хорошо тренируется, по-прежнему очень позитивен и крайне полезен. Эриксен — настоящий профессионал.

Опять же, он отличный игрок, поэтому вы хотели бы видеть его на поле, но у нас много хороших футболистов. Так что решение о том, играть ему или нет, должно приниматься тренером», — приводит слова Хойлунда Daily Mail.

В нынешнем сезоне Эриксен провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.