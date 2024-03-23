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    Хейлунн о нехватке игрового времени Эриксена в «МЮ»: Я знаю, каково это

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн высказался о малом игровом времени у полузащитника команды Кристиана Эриксена.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Я сам сидел на скамейке запасных, выступая за "Копенгаген", так что я знаю, каково это. Но он высоко держит голову, и он классный игрок, в этом нет абсолютно никаких сомнений.

    Я уверен в том, что Кристиан хочет играть в футбол. Он хорошо тренируется, по-прежнему очень позитивен и крайне полезен. Эриксен — настоящий профессионал.

    Опять же, он отличный игрок, поэтому вы хотели бы видеть его на поле, но у нас много хороших футболистов. Так что решение о том, играть ему или нет, должно приниматься тренером», — приводит слова Хойлунда Daily Mail.

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