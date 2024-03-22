Головин выделил нескольких футболистов сборной Сербии, которые ему понравились

Полузащитники сборной Россиивысказался об игре нескольких футболистов Сербии после товарищеского матча (4:0).

«Мне много кто понравился в сборной Сербии. Например, Тадич, Митрович, Милинкович-Савич. Можно даже сказать, что и все 11 футболистов, которые вышли в основном составе. У них хороший уровень», — сказал Головин Чемпионату.

Напомним, что сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0. В составе национальной команды голы забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Парагваем 25-го марта в 20:00 мск.