Защитник ЦСКА: Сербы выиграют у сборной России

Защитник ЦСКА и сборной Сербиивысказался о предстоящем товарищеском матче с

«У них есть индивидуально хорошие игроки, ими руководит Карпин, который практикует современный футбол.

Но я все равно считаю, что мастерство на нашей стороне, поэтому настал момент, чтобы они потерпели первое поражение за последние два года», — сказал Гайич, слова которого приводит пресс-служба сербской федерации футбола.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.