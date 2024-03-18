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    Тер Штеген: Пытаюсь играть как можно лучше

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    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген отметил, что тренирует передачи, чтобы хорошо использовать ноги.

    Марк-Андре Тер Штеген
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    Марк-Андре Тер Штеген

    17 марта сине-гранатовые в Мадриде разгромили «Атлетико» в 29-м туре Примеры — 3:0.

    «Пытаюсь играть как можно лучше и пользоваться всеми возможностями, в том числе и ногами. Передачи, бывает, я тренирую. Приятно, что некоторые из них могут решить исход матча», — заявил после матча Тер Штеген.

    «Барселона» с 64 очками поднялась на 2-ю позицию в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» (62 очка).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    30 марта каталонцы сыграют с «Лас-Пальмасом» в 30-м туре Примеры.

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