Тер Штеген: Пытаюсь играть как можно лучше

Вратарь «Барселоны»отметил, что тренирует передачи, чтобы хорошо использовать ноги.

17 марта сине-гранатовые в Мадриде разгромили «Атлетико» в 29-м туре Примеры — 3:0.

«Пытаюсь играть как можно лучше и пользоваться всеми возможностями, в том числе и ногами. Передачи, бывает, я тренирую. Приятно, что некоторые из них могут решить исход матча», — заявил после матча Тер Штеген.

«Барселона» с 64 очками поднялась на 2-ю позицию в таблице Ла Лиги, опередив «Жирону» (62 очка).

Календарь и таблица испанской Примеры

30 марта каталонцы сыграют с «Лас-Пальмасом» в 30-м туре Примеры.