начнут матч в 19:30 в очередном туре ФНЛ, 18.03.2024.

Последний матч: «Кубань» — «Родина» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Кубань». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Родина»).

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