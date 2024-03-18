ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса проиграл Тыбуре, Сент-Прю удивил в бою Нзечукву. Обзор карда UFC Vegas 88
  • 17:26
    • АПЛ сняла с «Ноттингем Форест» четыре очка за нарушение финансовых правил
  • 16:39
    • Стало известно, кто может возглавить «Ювентус» в случае отставки Аллегри
  • 15:44
    • Защитник «Спартака» вызван в сборную Сербии на матч с Россией
    Все новости спорта

    Родина — Кубань: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2024 в 19:30 начнется матч в очередном туре ФНЛ Родина — Кубань

    Футбол ФНЛ — Первая лига Родина Кубань Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Родина и Кубань начнут матч в 19:30 в очередном туре ФНЛ, 18.03.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Кубань» — «Родина» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Кубань». Коэффициент ставки — 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Родина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Родина — Кубань.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» проведет еще один результативный матч?
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Чья победная серия прервется?
  • «Химки» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Будет ли первая ничья в противостоянии этих команд?
  • «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Химки — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шнайдер — Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры