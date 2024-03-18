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    «Родина» продолжит погоню за зоной плей-офф

    «Родина» — «Кубань». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат России, 18 марта 2024 года

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    «Родина»
    Московская «Родина» на своем поле примет краснодарскую «Кубань» в 23-м туре первенства первой российской лиги. Матч состоится 18 марта и начнется в 19:30 по мск. «Родина» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2024 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 19:30 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Родина»

    Турнирное положение: Столичная команда на текущий момент в таблице первой российской лиги с 34 очками находится на шестой позиции и от четвертой, дающей билет в плей-офф, отстает на четыре пункта.

    «Родина» за всю дистанцию добилась девяти викторий, семь раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений, забила 34 гола, а пропустила в свои ворота 20 голов.

    Родина — Кубань: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии данной встречи москвичи уступили по пенальти «Уралу» в Кубке страны и завершила борьбу на турнире. А вот оба матча чемпионата после зимней паузы они выиграли, поочередно одолев в Ярославле «Шинник» и в Тольятти «Акрон» по 2:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Состояние команды: Сейчас у «Родины» в рамках чемпионата страны 5-матчевая беспроигрышная серия. В этот период команда смогла отпраздновать четыре виктории и один поединок еще свела вничью. Причем в данном отрезке она смогла наколотить в ворота соперников 11 голов, а пропустила в свои всего два мяча.

    «Кубань»

    Турнирное положение: С 21 зачетным пунктов краснодарский коллектив находится в зоне вылета и отстает от безопасной строки на три пункта.

    «Кубань» выиграла всего лишь пять встреч из 22 проведенных, еще шесть встреч свела вничью и потерпела 11 фиаско. Разница мячей составляет 17:28.

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  • 15/03/2024

    • Последние матчи: После зимней паузы команда успела провести два поединка в рамках чемпионата страны. И в первом из них она потерпела дома поражение от ярославского «Шинника», а во второй — поделила очки на своем поле с тульским «Арсеналом» 0:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: За последние пять поединков в рамках первенства «Кубань» смогла отпраздновать одну викторию, а также по два раза она еще уступала и играла вничью. Причем в этот период коллектив трижды уходил с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Родина» выиграла три игры из пяти последних и раз уступила

    • В гостях «Кубань» в текущем чемпионате проиграла семь игр из десяти при двух победах

    • В трех очных матчах противостояния пока эти клубы соблюдают полный паритет

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Родины» — 1.35, победа «Кубани» — 8.50, ничья — 4.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии прогнозируем, что «Родина» на своем поле обыграет неуверенную в гостях «Кубань» и сделает это с разницей в несколько мячей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Родины» с форой (-1,5) за 2.04.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на то, что хозяева поля смогут отличиться в каждом из таймов.

    Ставка: «Родина» забьет в каждом из таймов за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Кубань» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. «Родина» продолжит погоню за зоной плей-офф
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