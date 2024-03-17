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    «Милан» справился с «Вероной»

    «Верона» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 29-го тура серии А «Милан» на выезде одержал победу над «Вероной» со счетом 3:1.

    «Милан»
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    «Милан»

    В составе россонери голы забивали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Самуэль Чуквуезе. За хозяев единственный мяч забил Тиджани Нослин.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Милан 1:3
    Голы: 0:1 Тео Эрнандес (44'), 0:2 Кристиан Пулишич (50'), 1:2 Тейянни Нослин (64'), 1:3 Самуэль Чуквезе (79') Верона: Лоренцо Монтипо, Фабьен Сентонс, Диего Коппола, Павел Давидович (Джанджакомо Маньяни, 57'), Суат Сердар (Даниэл Силва, 46'), Ондрей Дуда, Томаш Суслов, Дарко Лазович (Стефан Митрович, 57'), Тейянни Нослин, Juan Cabal (Рубен Винагре, 76'), Michael Folorunsho (Кароль Свидерский, 57') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори (Симон Кьер, 84'), Пьер Калюлю (Маттео Габбиа, 46'), Давиде Калабрия, Рубен Лофтус-Чик (Юнус Муса, 66'), Кристиан Пулишич (Оливье Жиру, 66'), Тейьяни Рейндерс, Исмаэль Беннасер, Ноа Окафор (Самуэль Чуквезе, 74'), Рафаэл Леау Предупреждения: Суат Сердар (6'), Фикайо Томори (30'), Marco Baroni (45'), Тео Эрнандес (45'), Тейьяни Рейндерс (87')

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» с 62 очками занимает второе место в чемпионате Италии. «Верона» с 26 баллами идет на 15-й строчке.

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