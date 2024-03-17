начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 17.03.2024.

Последний матч: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сент-Луис Сити» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сент-Луис Сити»).

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