Анчелотти: Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие

Главный тренервысказался о желтой карточке нападающего командыза излишнюю эмоциональность в матче 29-го тура Примеры с(4:2).

«Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие. Но эмоции, которые он демонстрирует, должны быть более сдержанными. Однако он справится с этой ситуацией, поскольку он скромный, серьёзный и умный парень», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Напомним, что Винисиус оформил дубль в матче против «Осасуны». В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей за «Реал» в Примере, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.

«Реал» занимает 1-е место в таблице чемпионата Испании с 72 очками в активе после 29-и туров, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.