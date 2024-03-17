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    Анчелотти: Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о желтой карточке нападающего команды Винисиуса за излишнюю эмоциональность в матче 29-го тура Примеры с «Осасуной» (4:2).

    Винисиус
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    Винисиус

    «Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие. Но эмоции, которые он демонстрирует, должны быть более сдержанными. Однако он справится с этой ситуацией, поскольку он скромный, серьёзный и умный парень», — приводит слова Анчелотти Relevo.

    Напомним, что Винисиус оформил дубль в матче против «Осасуны». В нынешнем сезоне нападающий провел 20 матчей за «Реал» в Примере, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.

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