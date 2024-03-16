«Осасуна» — «Реал»: счет матча 2:4, обзор голов

обыграл(4:2) в матче 29-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дублем отметился Винисиус Жуниор, забив свои голы на 4-й и 64-й минуте. Еще по мячу забили Даниэль Карвахаль и Браим Диас.

У «Осасуны» голы записали на свой счет Анте Будимир на 7-й минуте и Икер Муньос на 90+1-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Реал Мадрид 2:4 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (4'), 1:1 Анте Будимир (7'), 1:2 Даниэль Карвахаль (18'), 1:3 Браим Диас (61'), 1:4 Винисиус Жуниор (64'), 2:4 Икер Муньос (90 + 1') Осасуна: Серхио Эррера, Гарсия Унай Лугеа, Алехандро Катена (Икер Муньос, 70'), Хорхе Эррандо (Хуан Крус, 79'), Хесус Аресо, Хоан Мохика, Хон Монкайола, Лукас Торро, Мойсес Гомес (Пабло Ибаньес, 70'), Хосе Арнаис (Рубен Гарсия, 69'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 70') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди (Fran Garcia, 85'), Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Браим Диас (Лука Модрич, 72'), Тони Кроос (Лукас Васкес, 77'), Эдуардо Камавинжа (Начо Фернандес, 72'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Арда Гюлер, 85'), Родриго Предупреждения: Хорхе Эррандо (31'), Винисиус Жуниор (44'), Эдуардо Камавинжа (53'), Лукас Торро (55'), Гарсия Унай Лугеа (63')

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 72 очками в активе. «Осасуна» — на 10-й позиции (36 баллов).