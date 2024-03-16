начнут матч в 17:30 в немецкой Бундеслиге, 16.03.2024.

Последний матч: «Аугсбург» — «Вольфсбург» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).

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