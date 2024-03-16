ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Басрелона» — «Наполи»ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде Трофей Лиги ЧемпионовЖеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Онлайн «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
    Все новости спорта

    Долгожданная виктория «волков»?

    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Аугсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Аугсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йонас Винд
    В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Вольфсбург» — «Аугсбург». Начало — 17:30 (мск). «Вольфсбург» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Марта 2024 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вольфсбург» опережает опасную зону на 7 очков. Да и вообще, с победами у команды складывается не так, чтобы очень: всего 6 викторий в 25 матчах.

    Вольфсбург — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.703.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вольфсбург» уступил «Байеру» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Причем в текущем календарном году «волки» еще ни разу не победили. Последняя виктория случилась еще в середине декабря.

    Не сыграют: Мориц Йенц — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: Серия из 10 матчей без побед больно бьет по самолюбию игроков. Да и вообще, «волки» не блещут даже в игровом плане.

    Матчи против «Аугсбурга» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем точно, что хозяева будут активно атаковать. «Вольфсбург» явно постарается наконец-то победить.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» в нынешнем сезоне вполне может посражаться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 9 строчке таблицы.

    Причем «Аугсбург» уж слишком часто терпит поражения — 9 раз. Да и пропускает команда частенько: 41 мяч в 25 поединках.

  • Вива Гарначо. Становление аргентинского шоумена «Манчестер Юнайтед»
  • Рассказываем о главной молодой звезде манкунианского клуба
  • 13/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда раздобыла 3 очка. «Аугсбург» переиграл «Хайденхайм» со счетом 1:0.

    Причем эта победа стала для команды третьей подряд. До того «Аугсбург» разнес в щепки оборону «Дармштадта» (6:0).

    Последние победы явно окрылили игроков команды. Да и вообще, «Аугсбург» за здорово живешь никому не сдается.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аугсбург» смотрится весьма прилично. Команда вполне может подняться в топ-6.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Имея достаточно скромный подбор игроков, команда вполне справляется со своими задачами. Отрыв от опасной зоны уже комфортный.

    Плюс ко всему, «Аугсбург» неплохо выглядит в плане реализации. В 24 матчах забито уже 40 мячей.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Аугсбург» нынче выглядит куда предпочтительнее «волков».

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Вольфсбург» уже 10 матчей находится без побед

    • в матче первого круга победил «Аугсбург» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

    Прогноз: «Вольфсбург» явно постарается сыграть первым номером, да и пора бы «волкам» побеждать.

    Фактор своего поля явно пойдет в плюс «Вольфсбургу», да и оппонент небезгрешен.

    Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кто-то из соперников не сможет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Нефтчи — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.39
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Александрия — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Пендикспор — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Падерборн — Айнтрахт Бр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хераклес — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Палермо — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эльденсе — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Аугсбург» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Долгожданная виктория «волков»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры