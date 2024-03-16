В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Вольфсбург» — «Аугсбург». Начало — 17:30 (мск). «Вольфсбург» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в нынешнем сезоне откровенно разочаровывает. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» опережает опасную зону на 7 очков. Да и вообще, с победами у команды складывается не так, чтобы очень: всего 6 викторий в 25 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Вольфсбург» уступил «Байеру» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Причем в текущем календарном году «волки» еще ни разу не победили. Последняя виктория случилась еще в середине декабря.

Не сыграют: Мориц Йенц — дисквалифицирован.

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Состояние команды: Серия из 10 матчей без побед больно бьет по самолюбию игроков. Да и вообще, «волки» не блещут даже в игровом плане.

Матчи против «Аугсбурга» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

И уж совсем точно, что хозяева будут активно атаковать. «Вольфсбург» явно постарается наконец-то победить.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в нынешнем сезоне вполне может посражаться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 9 строчке таблицы.

Причем «Аугсбург» уж слишком часто терпит поражения — 9 раз. Да и пропускает команда частенько: 41 мяч в 25 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда раздобыла 3 очка. «Аугсбург» переиграл «Хайденхайм» со счетом 1:0.

Причем эта победа стала для команды третьей подряд. До того «Аугсбург» разнес в щепки оборону «Дармштадта» (6:0).

Последние победы явно окрылили игроков команды. Да и вообще, «Аугсбург» за здорово живешь никому не сдается.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аугсбург» смотрится весьма прилично. Команда вполне может подняться в топ-6.

Имея достаточно скромный подбор игроков, команда вполне справляется со своими задачами. Отрыв от опасной зоны уже комфортный.

Плюс ко всему, «Аугсбург» неплохо выглядит в плане реализации. В 24 матчах забито уже 40 мячей.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Аугсбург» нынче выглядит куда предпочтительнее «волков».

Статистика для ставок

«Аугсбург» выиграл в 3 своих последних поединках

«Вольфсбург» уже 10 матчей находится без побед

в матче первого круга победил «Аугсбург» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.85 и 2.11.

Прогноз: «Вольфсбург» явно постарается сыграть первым номером, да и пора бы «волкам» побеждать.

Фактор своего поля явно пойдет в плюс «Вольфсбургу», да и оппонент небезгрешен.

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке кто-то из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.16