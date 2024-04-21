В 30-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле сыграет против «Штутгарта». Поединок состоится 21 апреля и начнется в 16:30 по мск. «Вердер» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Клуб из города Бремен на данный момент в таблице находится на 12 позиции с 31 баллом и на пять пунктов опережает красную зону.

«Вердер» за всю дистанцию отпраздновал восемь выигрышей, семь встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 36:49.

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Последние матчи: В своей последней проведенной игре «музыканты» были разгромлены в Леверкузене «Байером» со счетом 0:5. А туром ранее они на своем поле разошлись миром с «Айнтрахтом» Ф, сыграв с ним со счетом 1:1.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки не основного состава.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Вердер» к данной встрече подходит с неважном состоянии, ведь сейчас у команды 7-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «зелено-белые» расписали две ничьи и потерпели пять проигрышей. Однако только дважды в этот промежуток времени бременцы уходили с поля без забитого мяча.

«Штутгарт»

Турнирное положение: С 63 очками «Штутгарт» идет третьим в таблице и на семь пунктов обходит пятую позицию.

Дружина Себастьяна Хёнесса в текущем первенстве выиграла 20 встреч из 29 проведенных, три раза сыграла вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 67:34.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «швабы» на своем поле смогли разгромить «Айнтрахт» Ф 3:0, а игровы днем ранее они в гостях смогли добыть минимальную победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 1:0.

Не сыграют: Джоша Вагноман, Дэн-Аксель Загаду и Николас Нарти пребывают в лазарете.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Штутгарт» подходит просто в отличной форме. «Автозаводцы» не проигрываю в чемпионате уже на протяжении 11 встреч. За это время они выиграли девять раз и расписали две мировые. И только дважды за этот период коллектив забивал меньше двух голов за игру.

Статистика для ставок

На своем поле «Вердер» проиграл три из четырех предыдущих игр при одной мировой

«Штутгарт» в гостях выиграл пять минувших поединков

За пять последних очных встреч этих клубов трижды сильнее был «Штутгарт» и раз победил «Вердер»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.65, победа «Вердера» — 5.13, ничья — 4.63.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.64 соответственно.

Прогноз: «Штутгарт» набрал фантастическую форму и должен брать три очка в встрече с таким соперником, даже играя в гостях.

Рекомендуемая ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1) за 2.00.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, так как «Вердер» дома зачастую забивает, а «Штутгарт» является очень результативной командой вне зависимости от того, где выступает.

Ставка: ТБ 3,5 за 2.22.